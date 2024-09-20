Україна стала п’ятою у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна — пʼята країна у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Нашу державу випередили тільки Південна Корея, Данія, Естонія та Саудівська Аравія. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на дослідження E-Government Development Index за 2024 рік.

E-Government Development Index — міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.