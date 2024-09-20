Україна стала п’ятою у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг
Україна — пʼята країна у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг. Нашу державу випередили тільки Південна Корея, Данія, Естонія та Саудівська Аравія. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України з посиланням на дослідження E-Government Development Index за 2024 рік.
E-Government Development Index — міжнародний рейтинг, який розробляє ООН, оцінює рівень електронного урядування та залученість громадян до взаємодії з державою через електронні сервіси.
За час роботи Мінцифри Україна піднялася зі 102-го місця на 5-те за рейтингом.
«ТАКОЖ МАЄМО ЩЕ ОДНУ ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ — ПОСІЛИ ПЕРШЕ МІСЦЕ ЗА ПОКАЗНИКОМ E-PARTICIPATION. ВІН ВИМІРЮЄ, НАСКІЛЬКИ ГРОМАДЯНИ ГОТОВІ ДОЛУЧАТИСЯ ДО ДЕРЖАВНИХ ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ», — ПОВІДОМИЛИ У ВІДОМСТВІ.
За даними Мінцифри, у застосунку «Дія» зареєстровано вже 20,9 млн користувачів, для яких доступні 21 документ та понад 30 сервісів. А на порталі «Дія» майже 6 млн людей отримують більш ніж 120 послуг.
«ДОСВІД УКРАЇНИ В ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ Є УНІКАЛЬНИМ ТА ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ВСЬОГО СВІТУ. ПОПРИ ВСІ ВИКЛИКИ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ ПРОДОВЖУЄМО БУДУВАТИ НАЙЗРУЧНІШУ ЦИФРОВУ ДЕРЖАВУ, УПРОВАДЖУВАТИ РЕВОЛЮЦІЙНІ РЕФОРМИ ТА ЦИФРОВІЗУВАТИ КОЖНУ СФЕРУ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ», — ЙДЕТЬСЯ У ПОВІДОМЛЕННІ.
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