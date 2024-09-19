Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Співробітники Управління кіберполіції Національної поліції України затримали 25-річного мешканця міста Кам’янське (Дніпропетровська область) за підозрою в розповсюдженні шкідливого коду серед десятків тисяч інтернет-користувачів. Про це повідомляє сайт Кіберполіції.

З початку 2024 року хакер за допомогою SQL-ін’єкцій зламував різні сайти, зокрема сайти знайомств, та отримував списки електронних пошт користувачів. Таким чином йому вдалося отримати особисті та фінансові дані понад 10 000 громадян різних країн. Програмне забезпечення для злому та автоматичного підбору паролів підозрюваний придбав в інтернеті.

Після вдалого підбору паролів зловмисник входив до скомпрометованих акаунтів користувачів, які не були захищені двофакторною автентифікацією. Це дало можливість отримувати дані для доступу до криптогаманців жертв. «Відпрацьовані» акаунти хакер вносив в базу даних для подальшого продажу в даркнеті.

Кіберполіцейські встановили близько 10 облікових записів підозрюваного на різних хакерських форумах, у тому числі російських. За місцем проживання хакера проведено обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд арештував підозрюваного з правом внесення застави.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.