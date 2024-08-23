Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna

Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян розчарований в українському ринку криптовалют і не вірить у перспективу його відновлення, повідомила Liga.net.

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Наразі транзакції «гривня – криптовалюта – гривня» суттєво обмежені. Більшість транзакцій іде через картки дропів, з якими активно бореться Нацбанк.

«Нормально виводити криптовалюту можна лише у готівку. Цей варіант також має фізичні обмеження… Тому потрібно дивитися на ринок криптовалют в Україні реалістично: пацієнт скоріше мертвий, ніж живий», — розповів Чобанян.

Засновник криптобіржі вважає, що навіть якщо в Україні ухвалять усі необхідні закони для розвитку криптобізнесу, важко буде врегулювати суму податків. Якщо податкова база буде високою, а ризики лишаться такими ж (відключення світла, обстріли, дефіцит кадрів), іноземним інвесторам не буде сенсу вкладатися в український криптобізнес.

У 2017 році розпочалася робота з розробки законопроєкту, який мав би врегулювати ринок криптовалюти в Україні. Документ фактично ухвалили, але без податкової бази, тому зараз система не діє.

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Зараз найпривабливішими країнами для розвитку криптобізнесу, на думку Чобаняна, є країни ЄС (через появу у 2025 році зведених вимог для криптовалют – MiCA), зокрема Франція та Німеччина, а також США, якщо там з’явиться крипторегулювання.

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