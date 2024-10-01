Український IT-експорт скоротився до найнижчого показника у 2024 році

Обсяг експорту IT-послуг з України у серпні 2024 року склав $507 мільйонів. За даними Національного банку, це на $38 млн (або на 7%) менше, ніж у липні. Якщо ж порівнювати з серпнем минулого року, то падіння показників ще відчутніше — тоді обсяг українського ІТ-експорту становив $566 млн.

Показник серпня на рівні $507 мільйонів менший на один мільйон, ніж у січні 2024 року ($508 млн). Таким чином, це найнижчий рівень експорту в 2024 році. Найвищий поки що зафіксували у березні – $565 млн.

Експорт ІТ-послуг складає приблизно 37% від загального українського експорту в серпні 2024 році — $1372 млн. Загалом за 8 місяців 2024 року обсяг експорту IT-послуг з України сягнув $4,259 млрд. За аналогічний період 2023 року він складав $4,502 млрд.

Якщо порівнювати річні показники, то негативна динаміка в IT спостерігається вже третій рік. У 2023 році експорт українських IT-послуг склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Основними країнами-партнерами України є Сполучені Штати, Велика Британія, Мальта, Кіпр та Ізраїль.

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