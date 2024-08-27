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Новини 27/08/2024

Український софт допоміг знищити ворожої техніки на більше ніж $15 мільярдів — Міноборони

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ухвалила рішення про впровадження переліку програмних продуктів для ведення бойових дій DELTA в усі підрозділи сектору безпеки і оборони. Про це інформує сайт Міноборони України.

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Екосистема програм DELTA розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, завдяки DELTA вже знищено ворожої техніки на більше ніж $15 мільярдів.

Військовий софт DELTA офіційно дозволили використовувати військовим ще в лютому 2023 року, однак це не було обовʼязковим. З 2019 року система тестується на навчаннях НАТО CWIX, де проходить випробування на взаємосумісність бойових систем між країнами-членами та країнами-партнерами.

Програмні продукти DELTA часто називають «гуглом для військових». Вони містять дані від аеророзвідки, супутників, безпілотників, новітньої техніки та радарів. Це допомагає військовим планувати операції та координувати дії з іншими підрозділами.

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