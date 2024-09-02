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Новини 02/09/2024

В «Дії» сформували 72 000 військово-облікових документів за місяць

Андрій Губін

Журналіст

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За місяць роботи послуги на порталі «Дія» українці 72 000 рази  згенерували ВОД. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ або дані в застосунку «Резерв+», повідомив dev.ua.

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Можливість створити військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі «Дія» з’явилась 30 липня. Його можна зберігати в електронній версії або роздрукувати. На документі є QR-код для перевірки даних.

У Мінцифри нагадали, як працює послуга, для цього потрібно:

  1. Авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП.
  2. Вибрати послугу Військово-обліковий документ.
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  3. Натиснути «Подати заяву» й перевірити свої дані.
  4. Підписати її електронним підписом.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України збирається перетворити мобільний додаток «Резерв+» на онлайн-ТЦК.

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