В «Дії» сформували 72 000 військово-облікових документів за місяць

За місяць роботи послуги на порталі «Дія» українці 72 000 рази згенерували ВОД. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ або дані в застосунку «Резерв+», повідомив dev.ua.

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Можливість створити військово-обліковий документ із QR-кодом на порталі «Дія» з’явилась 30 липня. Його можна зберігати в електронній версії або роздрукувати. На документі є QR-код для перевірки даних.

У Мінцифри нагадали, як працює послуга, для цього потрібно:

Авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою КЕП. Вибрати послугу Військово-обліковий документ. Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від robot_dreams. Навчіться досліджувати та аналізувати логіку поведінки користувачів. Дізнайтеся, як створювати аналітичну систему з нуля, виводити новий продукт на ринок та прогнозувати показники. . Детальніше Натиснути «Подати заяву» й перевірити свої дані. Підписати її електронним підписом.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України збирається перетворити мобільний додаток «Резерв+» на онлайн-ТЦК.

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