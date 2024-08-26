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Новини 26/08/2024

В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Google змінює спосіб надсилання електронних листів колегам, додаючи цю можливість для своїх офісних програм. Як повідомляє корпоративний блог Google, масове розгортання нової опції починається вже сьогодні, 26 серпня.

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Тепер, коли користувач обирає в своєму документі Google варіант «Поділитися», він може натиснути на піктограму у формі конверта. Завдяки команді «Надіслати електронного листа людям із цим файлом» автор може відправити електронний лист одному або кільком адресатам. Єдина умова полягає в тому, щоб перед відправкою документ був збережений та до нього мав бути відкрито спільний доступ.

За попередніми даними, нова опція в документі працює не для всіх, кому надано доступ до файлу, а лише для власника (автора) документа Google та його редактора (співавтора).

Скріншот нової опції відправки електронних листів у Google Docs

Скріншот нової опції відправки електронних листів у Google Docs

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