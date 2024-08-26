В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам

Google змінює спосіб надсилання електронних листів колегам, додаючи цю можливість для своїх офісних програм. Як повідомляє корпоративний блог Google, масове розгортання нової опції починається вже сьогодні, 26 серпня.

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Тепер, коли користувач обирає в своєму документі Google варіант «Поділитися», він може натиснути на піктограму у формі конверта. Завдяки команді «Надіслати електронного листа людям із цим файлом» автор може відправити електронний лист одному або кільком адресатам. Єдина умова полягає в тому, щоб перед відправкою документ був збережений та до нього мав бути відкрито спільний доступ.

За попередніми даними, нова опція в документі працює не для всіх, кому надано доступ до файлу, а лише для власника (автора) документа Google та його редактора (співавтора).

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