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Новини 28/08/2024

В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Можливості Google Meet доповнено новою функцією на базі штучного інтелекту, яка автоматизує процес ведення нотаток під час онлайн-зустрічі. Як повідомляє The Verge, функція Take Notes for Me (Запиши нотатки для мене) вже доступна для користувачів Google Workspace.

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Take Notes for Me — це не просто транскрипція наради, а функція, в якій нейромережа аналізує розмову, виділяє ключові моменти та створює короткий виклад всього, що було сказано на зустрічі. Оновлення може значно спростити життя тим, хто пропустив важливу зустріч або має труднощі з одночасним сприйняттям інформації та веденням запису.

Нотатки автоматично створюються в Google Docs і прикріплюються до події календаря після завершення зустрічі. Крім того, файл з нотатками в Google Docs надсилається організатору зустрічі та всім учасникам, які включили нову функцію.

«Навіть якщо ви запізнилися на нараду, Take Notes for Me надасть коротке резюме того, що ви пропустили, щоб можна було швидко увійти в курс справи», — запевняють в Google.

Розробники Take Notes for Me вважають, що нова функція дозволить сконцентруватися на обговоренні, не відволікаючись на конспектування. Це дуже корисно, наприклад, для людей з порушеннями слуху або труднощами обробки інформації.

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Поки що новинка доступна лише для платних користувачів Google Workspace з підпискою Gemini Enterprise, Gemini Education Premium або AI Meetings & Messaging. Однак до 10 вересня 2024 Take Notes for Me стане доступною для всіх користувачів Google Workspace. Щоправда, поки лише англійською мовою.

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