«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів

Проходження поліграфа перед найманням на роботу стає все більш популярним. Про це у своєму LinkedIn написала Recruiter компанії Zeeks Єлизавета Смертіна.

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За її словами, якщо пару років тому така процедура виглядала дуже дивною і не зрозумілою, то зараз такий етап зустрічається все частіше.

На думку рекрутерки, використання поліграфу для бізнесу маєе такі плюси:

Поліграф може допомогти виявити несумлінних кандидатів, що знижує ризик прийняття на роботу ненадійних співробітників.

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Натомість, Єлизавета Смертіна назвала такі недоліки:

Поліграф не завжди дає 100% точний результат, і є ризик неправильної інтерпретації даних, що може вплинути на прийняття фінального рішення.

Проходження поліграфа може викликати дискомфорт у кандидатів та вплинути на їхнє бажання працювати в компанії.

На її думку, використовувати поліграф чи ні — залежить від специфіки компанії та корпоративних цінностей. Але варто пам’ятати, що довіра та професіоналізм починаються з самого процесу найму, тому важливо знайти баланс між необхідністю контролю та створенням сприятливої атмосфери для кандидатів.

В коментарях підписники рекрутерки поділились своїми думками щодо використання поліграфу.

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Frontend Developer Сергій Михайлевич вважає, що наразі стало дуже багато кейсів, де кандидатам відмовляли через поліграф.

«В нормальній практиці це той червоний флаг (нарівні з трекерами і мікроменеджентом), який сигналізує кандидату, що сюди йти точно не варто. Вважаю, що будь-які відносини мають будуватися на взаємоповазі та довірі», — зауважив коментатор.

Human Resources Generalist Карина Дружинська написала, що в її компанії є практика застосування поліграфу, вона сама його проходила й інші кандидати адекватно ставляться до цього етапу.

«За весь період відсіяли декількох кандидатів, в яких надто темне було минуле і що суперечить цінностям компанії (крадіжки баз, зливання бюджету компанії, т.д.). В багатьох компаніях є такі перевірки, тому я позитивно ставлюсь до даної перевірки», — вважає вона.

Cyber Security Specialist Олексій Пшеварський написав, що жоден із кваліфікованих, досвідчених, скілових фахівців не піде працювати в таку компанію.

«Чомусь компанії постійно забувають, що не тільки вони вибирають, але й кандидати роблять свій вибір. На такі умови погоджуються лише люди, яким терміново потрібна робота або життєві обставини змушують їх погоджуватися на це», — зауважив айтівець.

Full stack developer Алла Грей згадала, що якось в анкеті їй трапилось запитання стосовно того, чи готова вона пройти тест на наркотики. Після цього поліграф здається більш звичним, хоча це дійсно додатковий стрес для кандидата.

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