В Україна стартував «Національний кешбек». Що це за програма і як стати її учасником

В Україні 2 вересня 2024 року офіційно стартувала програма «Національний кешбек», яка дозволить громадянам повертати 10% від вартості покупок товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомив Укрінформ.

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За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 грн на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховуватиметься лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.

Для участі в програмі споживачам необхідно виконати наступні кроки:

У банках, де вже є відкриті рахунки (наприклад, ПриватБанк або Ощадбанк), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Це можна зробити як у банківському застосунку, так і безпосередньо у відділенні банку. В одному з банків-учасників програми оформити спеціальну картку для отримання кешбеку. Можна вибрати віртуальну картку, оформивши її у банківському мобільному застосунку, або фізичну, звернувшись безпосередньо до банку. Онлайн-курс "Основи програмування на Python" від robot_dreams. Опануйте базу Python, щоб відкрити нові кар’єрні можливості, навчитися працювати з даними та кодом і стартувати в IT. Навчайтесь у зручний час та додайте проєкт у портфоліо. . Про курс Оновити мобільний застосунок «Дія» до найновішої версії та обрати послугу «Національний кешбек». У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек. Здійснювати покупки товарів від українських виробників-учасників програми в магазинах-учасниках, розраховуючись зареєстрованою банківською карткою.

Наразі до програми долучилося понад 300 виробників, більш як 20 тис. торгових точок, які разом пропонують понад 37 тис. товарів. Серед найбільших торгових мереж-учасників: «АТБ», «Сільпо», «Новус», «Варус» і «Ашан».

Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних та медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв’язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.

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