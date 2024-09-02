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Новини 02/09/2024

В Україна стартував «Національний кешбек». Що це за програма і як стати її учасником

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

В Україні 2 вересня 2024 року офіційно стартувала програма «Національний кешбек», яка дозволить громадянам повертати 10% від вартості покупок товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомив Укрінформ.

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За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 грн на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховуватиметься лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.

Для участі в програмі споживачам необхідно виконати наступні кроки:

  1. У банках, де вже є відкриті рахунки (наприклад, ПриватБанк або Ощадбанк), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми. Це можна зробити як у банківському застосунку, так і безпосередньо у відділенні банку.
  2. В одному з банків-учасників програми оформити спеціальну картку для отримання кешбеку. Можна вибрати віртуальну картку, оформивши її у банківському мобільному застосунку, або фізичну, звернувшись безпосередньо до банку.
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  3. Оновити мобільний застосунок «Дія» до найновішої версії та обрати послугу «Національний кешбек». У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек.
  4. Здійснювати покупки товарів від українських виробників-учасників програми в магазинах-учасниках, розраховуючись зареєстрованою банківською карткою.

Наразі до програми долучилося понад 300 виробників, більш як 20 тис. торгових точок, які разом пропонують понад 37 тис. товарів. Серед найбільших торгових мереж-учасників: «АТБ», «Сільпо», «Новус», «Варус» і «Ашан».

Кошти кешбеку можна буде використати для оплати комунальних та  медичних послуг, спортивних занять, квитків у кіно чи театр, рахунків у ресторанах, транспортних послуг, мобільного зв’язку або спрямувати на підтримку ЗСУ.

 

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