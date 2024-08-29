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Новини 29/08/2024

В Україні готуються регулювати Telegram: подробиці з Верховної Ради

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Протягом місяця в українському парламенті зареєструють законопроект про регулювання Telegram. Відповідне рішення депутати ухвалили 29 серпня на засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Про це в своєму Facebook повідомив голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.

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«Усі розуміють очевидні загрози від платформи Telegram та необхідність пошуку швидкого рішення задля забезпечення національної безпеки. Сподіваюся, що колеги з інших фракцій і груп проявлятимуть єдність і не будуть створювати перешкод під час роботи над таким важливим законопроектом в робочій групі», — написав Княжицький.

За словами депутата, кошти в розвиток Telegram інвестували російські олігархи, а сервери платформи, ймовірно, знаходяться в росії.

«Російські спецслужби мають доступ до нашої з вами інформації, до інформації про нашу армію. Зрештою, телеграм — головний військовий месенджер Росії, який дотується їхніми коштами. Дуров також є російським олігархом. Адже без дозволу уряду в цій країні неможливо стати багатою людиною. Таких прикладів не було. Зважаючи на ці факти, маємо відповідальніше ставитися до власної безпеки і на рівні держави вчасно приймати необхідні закони. Законопроект про регулювання онлайн-платформ — не про Telegram, а про національну безпеку», — вважає Княжицький.

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