В Україні розробляють застосунок «Ветеран+». Він міститиме державні послуги для ветеранів

«Ветеран+» — це наступний крок після запуску застосунків «Резерв+» та «Армія+», які зменшили паперову бюрократію. Про це, згідно інформації dev.ua, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі.

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«За останні пів року Міноборони запустило лінійку інноваційних рішень — застосунок „Резерв+“ для рекрутів і застосунок „Армія+“ для військовослужбовців. Останній допоміг забрати багато паперової рутини з життя військових та дає державі можливість отримувати зворотний звʼязок. Наш наступний крок — застосунок „Ветеран+“. Він вже в роботі. Працюючи над ним, ми використовуємо найкращий міжнародний досвід», — розповів міністр оборони.

Також міністр розповів, що разом із громадами триває робота над проєктом «Безбар’єрність», щоб ветерани мали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

Крім того, влада залучає досвід країн G7 та G20, щоб покращити програми реабілітації. Уже працює Управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією звільнених з полону воїнів.

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