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Новини 02/09/2024

В Україні розробили «військовий» аналог App Store та Play Маркет

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Міністерство оборони України оголосило про створення Mobile Device Management — програмного рішення для захисту даних військовослужбовців на особистих мобільних телефонах. Як повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, це «військовий» аналог магазинів додатків App Store та Play Маркет.

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«Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни», — пояснила представниця Міноборони.

За словами Черногоренко, в застосунках під захистом Mobile Device Management дані зберігаються у зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторяться. При цьому особисті дані військовослужбовців залишаються недоторканими, а військові дані можна видалити дистанційно.

Заступниця міністра додала, що схожий підхід вже існує в армії США для підвищення кіберзахисту військових.

З презентації заступниці міністра оборони України

З презентації заступниці міністра оборони України

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