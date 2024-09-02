В Україні розробили «військовий» аналог App Store та Play Маркет
Міністерство оборони України оголосило про створення Mobile Device Management — програмного рішення для захисту даних військовослужбовців на особистих мобільних телефонах. Як повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, це «військовий» аналог магазинів додатків App Store та Play Маркет.
«Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 — розроблені суто під потреби війни», — пояснила представниця Міноборони.
За словами Черногоренко, в застосунках під захистом Mobile Device Management дані зберігаються у зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторяться. При цьому особисті дані військовослужбовців залишаються недоторканими, а військові дані можна видалити дистанційно.
Заступниця міністра додала, що схожий підхід вже існує в армії США для підвищення кіберзахисту військових.
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