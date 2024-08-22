В Україні запустять систему «е-Консул». Вона має зробити доступнішими послуги МЗС

Кабмін України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

«Модернізована система “е-Консул” зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Станом на серпень 2024 року МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.

Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, уможливить запровадження перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула.

Англійська для IT від Englishdom. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

«Потреба у модернізації системи «е-Консул» та спрощенні доступу до консульських послуг МЗС постала особливо гостро в умовах повномасштабної війни. За кордоном нині перебуває близько 7,5 млн громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цій категорії заявників особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо», — йдеться у повідомленні.

Саме тому з листопада 2023 року МЗС розпочало амбітний проєкт з модернізації консульських інформаційних систем, який дозволить за кошти міжнародної технічної допомоги автоматизувати бізнес-процеси та підвищити ефективність роботи консульських установ.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.