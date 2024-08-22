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Новини 22/08/2024

В Україні запустять систему «е-Консул». Вона має зробити доступнішими послуги МЗС

Андрій Губін

Журналіст

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Кабмін України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.

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«Модернізована система “е-Консул” зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично», — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Станом на серпень 2024 року МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.

Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи,  уможливить запровадження перших дистанційних послуг, задля отримання яких взагалі не буде потреби у відвіданні консула.

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Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування даних  та стійкість до пікових навантажень.

«Потреба у модернізації системи «е-Консул» та спрощенні доступу до консульських послуг МЗС постала особливо гостро в умовах повномасштабної війни. За кордоном нині перебуває близько 7,5 млн громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цій категорії заявників особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо», — йдеться у повідомленні.

Саме тому з листопада 2023 року МЗС розпочало амбітний проєкт з модернізації консульських інформаційних систем, який дозволить за кошти міжнародної технічної допомоги автоматизувати бізнес-процеси та підвищити ефективність роботи консульських установ.

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