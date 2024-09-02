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Новини 02/09/2024

В ядрі Linux вперше з’явиться QR-код

Дмитро Сімагін

Журналіст

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В ядрі операційної системи Linux Kernel 6.12 з’явиться функція відображення QR-коду під час критичних збоїв ядра (kernel panic). Це дасть змогу надавати користувачам максимально докладну інформацію про причини появи «екрана смерті» та можливі способи усунення проблеми, інформує Tom’s Hardware.

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Спроби інтеграції QR-кодів у Linux були й раніше. Вперше можливість його впровадження обговорювалось ще у 2014 році. А у грудні 2023-го відбувся реліз systemd 255 з модулем systemd-bsod, який під час збою відображає «синій екран смерті» та QR-код з помилкою.

QR-код вперше інтегрується безпосередньо в ядро ​​Linux 6.12. Навіть якщо станеться повний збій операційної системи, користувач все одно побачить QR-код із описом проблеми. Підтримка нової функції реалізована у вигляді Rust-модуля. Робота інструменту контролюється параметром DRM_PANIC_SCREEN_QR_CODE.

Варто зазначити, що Microsoft додала QR-код до «синього екрану смерті» Windows ще у 2016 році. Але при його скануванні користувач потрапляє лише на сторінку підтримки, не отримуючи додаткових подробиць про причину проблеми. 

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