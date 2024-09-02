В ядрі Linux вперше з’явиться QR-код
В ядрі операційної системи Linux Kernel 6.12 з’явиться функція відображення QR-коду під час критичних збоїв ядра (kernel panic). Це дасть змогу надавати користувачам максимально докладну інформацію про причини появи «екрана смерті» та можливі способи усунення проблеми, інформує Tom’s Hardware.
Спроби інтеграції QR-кодів у Linux були й раніше. Вперше можливість його впровадження обговорювалось ще у 2014 році. А у грудні 2023-го відбувся реліз systemd 255 з модулем systemd-bsod, який під час збою відображає «синій екран смерті» та QR-код з помилкою.
QR-код вперше інтегрується безпосередньо в ядро Linux 6.12. Навіть якщо станеться повний збій операційної системи, користувач все одно побачить QR-код із описом проблеми. Підтримка нової функції реалізована у вигляді Rust-модуля. Робота інструменту контролюється параметром DRM_PANIC_SCREEN_QR_CODE.
Варто зазначити, що Microsoft додала QR-код до «синього екрану смерті» Windows ще у 2016 році. Але при його скануванні користувач потрапляє лише на сторінку підтримки, не отримуючи додаткових подробиць про причину проблеми.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: