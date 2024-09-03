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Новини 03/09/2024

Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків: що буде далі?

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Верховна Рада не проголосувала за оновлений законопроект №11416-д щодо збільшення податків. Для ухвалення документа не вистачило двох голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Рада провалила законопроект №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. Відправили на повторне перше читання. Законопроект набрав 224 голоси з 226 необхідних», — написав депутат.

У випадку ухвалення оновленого проекту закона очікується:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП – платників єдиного податку третьої групи;
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  • встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
  • визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
  • встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
  • вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
  • щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
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Нова версія законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу пропонує підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця 2024 року. Передбачається, що додаткові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн. Ще 3,3 млрд грн надійде від акцизу на солодкі напої. Підвищення військового збору та інших надходжень принесе бюджету ще 121,8 млрд грн.

Крім підвищення податків, Мінфін очікує отримати додаткові надходження від продажу ОВДП на 220,1 млрд грн. Ще 65,7 млрд грн держава планує отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, і 75,8 млрд грн — за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року. 

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