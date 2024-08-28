logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 28/08/2024

Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Збірка Windows 11 (версія 24H2) може отримати функцію «гарячого оновлення». Це дозволить встановлювати на комп’ютер системні оновлення без потреби в перезавантаженні, пише TechRadar. 

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School.
Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить.
Пройти тест

Як стверджує Windows-інсайдер Зак Боуден, поки не варто очікувати, що всі оновлення будуть встановлюватися без перезавантаження. Нова збірка полегшить інсталяцію тільки певних щомісячних патчів. Наприклад, два оновлення можуть бути «гарячими», але третє оновлення все ж вимагатиме перезавантаження системи. Нову версію Windows 11 презентують вже найближчими днями, «до кінця серпня». 

Без сумніву, новинка полегшить користування Windows для мільйонів людей. Тепер не потрібно буде перериватися під час роботи або гри, щоб перезавантажити систему після встановлення оновлень. Також це усуне небезпеку, пов’язану з перезавантаженням настільного комп’ютера. Зараз, у випадку відключення електроенергії під час перезавантаження для оновлення системи, це може призвести до пошкодження файлів, або навіть усієї ОС.

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Курс QA engineer від Mate academy.
Після навчання на курсі QA engineer ви зможете розробляти плани тестування додатків та сайтів. Працевлаштування гарантовано.
Отримати знижку на курс
Главная > Новини > Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»

Найбільш обговорювані статті

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?1
Засідання Кабінету міністрів УкраїниУкраїна посилить санкції проти російського софту1
КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктуриКПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури
Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій
Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки
sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів
Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
В Україні розробляють застосунок «Ветеран+». Він міститиме державні послуги для ветеранів
Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 2 тижні назад
Україна посилить санкції проти російського софту
Новини - 2 тижні назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
Досвід - 1 тиждень назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 2 тижні назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
Новини - 1 тиждень назад
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Новини - 2 тижні назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
Новини - 4 тижні назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
- 2 тижні назад
Заповнити декларацію, сплатити податки: як електронна звітність від «ПриватБанку» економить час айтівців
Досвід - 2 тижні назад
Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Топ текстів тижня
1.
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема
2.
Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок
3.
Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців
4.
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
5.
Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ
6.
Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі
7.
Як розповідати про свої слабкі сторони?
8.
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
9.
Нові функции додатку «Резерв+»: заява на відстрочку та цифровий рекрутинг
10.
Приклади match/case в Python 3.10 з поясненням

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: