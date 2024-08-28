Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»

Збірка Windows 11 (версія 24H2) може отримати функцію «гарячого оновлення». Це дозволить встановлювати на комп’ютер системні оновлення без потреби в перезавантаженні, пише TechRadar.

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Як стверджує Windows-інсайдер Зак Боуден, поки не варто очікувати, що всі оновлення будуть встановлюватися без перезавантаження. Нова збірка полегшить інсталяцію тільки певних щомісячних патчів. Наприклад, два оновлення можуть бути «гарячими», але третє оновлення все ж вимагатиме перезавантаження системи. Нову версію Windows 11 презентують вже найближчими днями, «до кінця серпня».

Без сумніву, новинка полегшить користування Windows для мільйонів людей. Тепер не потрібно буде перериватися під час роботи або гри, щоб перезавантажити систему після встановлення оновлень. Також це усуне небезпеку, пов’язану з перезавантаженням настільного комп’ютера. Зараз, у випадку відключення електроенергії під час перезавантаження для оновлення системи, це може призвести до пошкодження файлів, або навіть усієї ОС.

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