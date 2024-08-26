Як розповідати про свої слабкі сторони?
Часто стикаюсь з цим питанням на співбесідах. Поставити його може як рекрутер/HR, так і безпосередньо наймаючий менеджер.
Рекомендую підготувати продуману відповідь. Ось як відповідаю я:
«Інколи мені складно залишити думки про роботу на роботі. Коли необхідно вирішити якусь проблему, мене можуть не покидати думки про неї навіть на вихідних.
Бувало, це приносило користь. Але з роками я зрозумів, що це призводить лише до надмірного стресу та втоми.
Останнім часом я практикую завершувати свій робочий день читанням художньої літератури. Це допомагає переключитись, зняти стрес та розслабитись. Не скажу, що проблема повністю вирішилась, але я продовжую працювати над нею».
Основні моменти:
- Поділитись справжньою проблемою та змалювати, як ви її усвідомили — таким чином, ви покажете здатність до саморефлексії та вміння визнавати помилки;
- Обов’язково розповісти про свою боротьбу з цією проблемою — аби показати здатність до саморозвитку;
- За ідеальних умов, представити слабку сторону як корисну якість для вашої позиції (у своєму прикладі, я натякаю на відповідальне ставлення до професійних обов’язків — важливий атрибут ефективного керівника).
Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.
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