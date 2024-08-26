logo

Приєднуйтесь до нас

Досвід 26/08/2024

Як розповідати про свої слабкі сторони?

Юрій Пузіченко

IT Delivery Manager

Партнер видання Favbet Tech

Часто стикаюсь з цим питанням на співбесідах. Поставити його може як рекрутер/HR, так і безпосередньо наймаючий менеджер.

Онлайн-курс Digital Marketing від Mate academy.
На курсі Digital Marketing ви отримаєте усі необхідні навички, щоб отримати нову роботу: навчитесь використовувати цифрові канали для залучення аудиторії, просування брендів, товарів та послуг.
Отримати знижку на курс

Рекомендую підготувати продуману відповідь. Ось як відповідаю я:

«Інколи мені складно залишити думки про роботу на роботі. Коли необхідно вирішити якусь проблему, мене можуть не покидати думки про неї навіть на вихідних.

Бувало, це приносило користь. Але з роками я зрозумів, що це призводить лише до надмірного стресу та втоми.

Останнім часом я практикую завершувати свій робочий день читанням художньої літератури. Це допомагає переключитись, зняти стрес та розслабитись. Не скажу, що проблема повністю вирішилась, але я продовжую працювати над нею».

Онлайн-курс Digital Marketing від Mate academy.
На курсі Digital Marketing ви отримаєте усі необхідні навички, щоб отримати нову роботу: навчитесь використовувати цифрові канали для залучення аудиторії, просування брендів, товарів та послуг.
Отримати знижку на курс

Основні моменти:

  • Поділитись справжньою проблемою та змалювати, як ви її усвідомили — таким чином, ви покажете здатність до саморефлексії та вміння визнавати помилки;
  • Обов’язково розповісти про свою боротьбу з цією проблемою — аби показати здатність до саморозвитку;
  • За ідеальних умов, представити слабку сторону як корисну якість для вашої позиції (у своєму прикладі, я натякаю на відповідальне ставлення до професійних обов’язків — важливий атрибут ефективного керівника).

Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.

Партнер видання Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Онлайн-курс "Computer Vision" від robot_dreams.
Опануйте основи машинного навчання та комп'ютерного зору, щоб з нуля будувати, тренувати та покращувати нейронні мережі. А ще — навчати системи розпізнавати об’єкти в режимі реального часу. .
Про курс

Найбільш обговорювані статті

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?1
Засідання Кабінету міністрів УкраїниУкраїна посилить санкції проти російського софту1
Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них
Як розповідати про свої слабкі сторони?
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегамВ Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам
Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»
Highload вітає всіх з Днем Незалежності України!
Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій
5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

Як пройти співбесіду на QA manual: 100 запитань та відповідей

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Для початку випишіть свої досягнення: поради IT-рекрутера, як знайти роботу під час війни

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

«Деякі "спеціалісти" ходять на співбесіди, щоб потішити своє еґо»: розробник про невдалі співбесіди та що з цим робити

«Навіть якщо шеф був м*дак, про це краще промовчати»: 5 тем-табу на співбесіді в IT

Цю задачу Маск давав на співбесідах: чи ви достатньо розумні, щоб працювати у SpaceX

6 причин провалів на співбесіді, про які ви могли не здогадуватися

«Якого кольору олівцем ви б були?»: 9 треш-історій зі співбесід в IT

20 років досвіду — на одній сторінці: якого розміру має бути резюме, щоб вас взяли на роботу

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

«Ви не підходите як розробник, приходьте водієм»: листи, якими мені відмовили в Google, Meta та Apple

Як айтівцям зібрати фідбек на ключових етапах найму (і навіщо): приклади

Як не влаштуватись на роботу у пекло: поради від рекрутерів та айтівців

7 платформ для підготовки до співбесіди в ІТ-компанію

«Є запит на кандидатів, готових робити "що потрібно"»: 30 питань, які виявлять «галеру» на співбесіді

«Щодня читаю гнівні пости, що рекрутери — гади»: чому вам не пишуть фідбек після співбесіди в IT (і це на краще)

Задача вартістю $1 млн — новинка співбесід американських IT-компаній

Шість інструментів, які допоможуть пройти співбесіду в IT

Готуємося до першого інтерв'ю: 45 запитань для QA Manual

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

«Тімлід зірвався на мене»: як я 8 місяців шукав роботу в IT (і про темну сторону співбесід)

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Від iPhone 15 Pro до iPhone 14 Pro Max: огляд та порівняння найпопулярніших смартфонів Apple
Новини - 2 тижні назад
Україна посилить санкції проти російського софту
Новини - 2 тижні назад
НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні
Досвід - 1 тиждень назад
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
Новини - 1 тиждень назад
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Новини - 2 тижні назад
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм
Новини - 2 тижні назад
Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів
- 2 тижні назад
Заповнити декларацію, сплатити податки: як електронна звітність від «ПриватБанку» економить час айтівців
Новини - 1 місяць назад
«Іван вийшов з пункта А, а Микола — з пункта Б». Front-end розробнику відмовили після проходження дивного тесту
Досвід - 2 тижні назад
Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Спецпроєкти

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Топ текстів тижня
1.
Підробіток для розробників. Як заробляти гроші на тренуванні ШІ
2.
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
3.
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
4.
Приклади match/case в Python 3.10 з поясненням
5.
Як розповідати про свої слабкі сторони?
6.
Ідеальний рецепт мотиваційного листа
7.
В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад
8.
«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів
9.
Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»
10.
sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: