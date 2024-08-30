Яка мова програмування підвищує шанси знайти роботу: аналіз за перше півріччя 2024 року

Найбільші шанси отримати офер від роботодавця мають фахівці React Native, далі за ними слідують DevOps, а найнижча вірогідність швидко знайти роботу — у JavaScript-розробників. Про це повідомив український сервіс анонімного пошуку роботи Djinni.

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На діаграмі, яка представлена вашій увазі, порахована кількість кандидатів, які активували свій профіль за перші півроку 2024, коли вже отримали свій офер. У категорії React Native кандидатів зовсім небагато (близько 300), але найняли з них майже 9%. Серед DevOps-фахівців, яких активувалось близько 2 тис., найняли 8%. Третє місце ділять Data Science і Rust розробники (7,1%).

Внизу списку — JavaScript-розробники. Лише 2,8% з них стали найманими кандидатами. Однак їхня загальна кількість найбільша — близько 12 тис.. Тестувальників (Manual QA) кандидатів вдвічі менше, їх відсоток наймів складає 3,6%.

Спеціалісти з Python мають невелику перевагу над Java-розробниками (4,7% проти 3,8%), але обидві категорію навіть не входять в Топ-15 списку. Попереду них розробники C++, з яких 6,2% знайшли роботу, та навіть Scala-програмісти (6,9%).

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