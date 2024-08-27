З 1 жовтня НБУ обмежить суму переказів фізичних осіб «з карти на карту»

Національний банк України запроваджує тимчасовий ліміт на суму переказів фізичних осіб «з карти на карту». Обмеження діятимуть з 1 жовтня 2024 року протягом 6 місяців, повідомляє сайт НБУ.

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Ліміт у 150 000 грн на місяць застосовується лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Водночас, регулятор запевняє, що дія ліміту не застосовуватиметься:

до рахунків волонтерів;

осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження;

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до переказів юридичних осіб.

Не обмежуються також операції за реквізитами IBAN.

За інформацією Нацбанку, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначений ліміт. Тому нові обмеження ніяк не вплинуть на їхню фінансову активність. Метою встановлення ліміту є вирішення проблеми так званих «дропів».

«Дропи» – це люди, які за грошову винагороду передають дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Потім ці картки використовують для різноманітних фінансових схем та «відмивання» незаконних коштів. Масштаби проблеми використання «дропів» досить великі, оскільки за даними кількох найбільших банків лише у 2024 році було розірвано ділові відносини з-понад 80 000 клієнтами на підставі участі в схемах дропів.

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