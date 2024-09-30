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Новини 30/09/2024

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

14 жовтня 2025 року завершується офіційна підтримка операційної системи Windows 10. Після цього користувачам, які хочуть отримувати оновлення безпеки для своїх ПК з Windows 10, доведеться платити. Однак, як пише ZDNet, це стосуватиметься лише корпоративних клієнтів Microsoft та освітніх закладів.

Ліцензія на програму Extended Security Updates (ESU) продається як щорічна підписка. За перший рік її вартість становить $61. За наступний рік ціна подвоюється, за третій знову подвоюється. Остаточна трирічна підписка на ESU, яка гарантуватиме отримання всіх оновлень безпеки для Windows 10, обійдеться користувачу в $427 за один комп’ютер ($61 + $122 + $244).

Не варто розраховувати на те, що можна обманути систему, перейшовши до програми після того, як ви користувались Windows 10 рік чи два без оновлень. «ESU накопичується», — заявили в Microsoft. Тобто, ви не можете купити оновлення на другий рік, якщо не заплатили за перший рік.

Освітнім закладам буде легше. Для них ціна оновлень за перший рік становить лише $1. Через рік вона подвоюється до $2 і знову подвоюється до $4 за третій і останній рік. Загалом вийде $7 за трирічну підтримку одного ПК.

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