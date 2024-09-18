За два роки ІТ-сектор сплатив 68 млрд грн податків — Федоров
Українські ІТ-компанії сплатили 68 млрд грн податків за два роки. Про це повідомив міністр віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
Це стало відомо завдяки результатам дослідження Асоціації IT Ukraine та Mind.
«ІТ залишається однією з головних галузей економіки країни, а внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний», — зауважив міністр.
За словами Федорова, айтівці створюють інноваційні defense tech-продукти — дрони, роботи, РЕБ, яких ще два роки тому не існувало навіть на кресленнях. А також цивільні сервіси, які використовують в усьому світі, тому найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор.
«Наші компанії запускають круті продукти, донатять та сплачують податки в Україні, незважаючи на виклики повномасштабної війни. Будуємо найвигідніші податкові умови для розвитку технологічного бізнесу в межах Дія.City. Продовжуємо працювати над тим, щоб перетворити Україну на хаб технологічних інновацій.», — підкреслив міністр.
Повне дослідження від Асоціації IT Ukraine та Mind можна переглянути за посиланням.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: