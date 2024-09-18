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Новини 18/09/2024

За два роки ІТ-сектор сплатив 68 млрд грн податків — Федоров

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання Favbet Tech

Українські ІТ-компанії сплатили 68 млрд грн податків за два роки. Про це повідомив міністр віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Це стало відомо завдяки результатам дослідження Асоціації IT Ukraine та Mind.

«ІТ залишається однією з головних галузей економіки країни, а внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний», — зауважив міністр.

За словами Федорова, айтівці створюють інноваційні defense tech-продукти — дрони, роботи, РЕБ, яких ще два роки тому не існувало навіть на кресленнях. А також цивільні сервіси, які використовують в усьому світі, тому найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор.

«Наші компанії запускають круті продукти, донатять та сплачують податки в Україні, незважаючи на виклики повномасштабної війни. Будуємо найвигідніші податкові умови для розвитку технологічного бізнесу в межах Дія.City. Продовжуємо працювати над тим, щоб перетворити Україну на хаб технологічних інновацій.», — підкреслив міністр.

Повне дослідження від Асоціації IT Ukraine та Mind можна переглянути за посиланням.

 

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