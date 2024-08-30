Закінчення робочого дня по бажанню PMа та вимога розлучитися. Front-End Developer розповів про найдивнішу співбесіду в житті
Микола Мовчан поділився в LinkedIn умовами роботи, які йому пропонували на «найредфлеговішій» співбесіді в його житті.
За його словами, умови праці розробника були наступними:
- Робочий день починається о 8 годину ранку, Лівий Берег;
- Колектив дружній, всі в навушниках, якщо щось потрібно запитати — тихенько підходь, але так, щоб інших не відволікати;
- Обовʼязково прочитати 200+ сторінок статуту компанії, адже раз у квартал опитування;
- За робочим місцем камера, щоб PM міг переконатись, що у мене все ок, я все встигаю;
- Обовʼязково читати шість книг за півроку;
- Немає фіксованого закінчення робочого дня — робочий день закінчується тоді, коли РМ скаже;
- Варто розлучитись!!!
«Адже мене запитали чи є в мене партнер, і попросили, щоб я його попередив, що найближчі півроку він мене практично не буде бачити через обʼєм завдань, які мене очікують на роботі та домашню роботу», — пояснив останній пункт автор допису.
За словами Миколи Мовчана, за такі вимоги компанія пропонувала робочий MacBook та сертифікований пакет послуг, неодноразово наголошували на цьому.
«Здається, якщо пофантазувати про редфлегову співбесіду — вийде гірше», — підсумував
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