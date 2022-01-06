Найпопулярніший блогер серпня 2024Рейтинг блогерів
Highload вітає всіх з Днем Незалежності України!
33 роки наша країна виборює свою незалежність – і в цьому року боротьба сягнула піку. Ми впевнені, що наша країна вистоїть у боротьбі з ворогом – і готові всіма силами цьому сприяти.
Топ-статті
Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій
Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.
Добірки Highload Смотреть все >
Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки
Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.
sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів
Senior Talent Acquisition Specialist Сергій Нікітюк зауважив у своєму профілі LinkedIn, що було б добре, якби кандидати перевіряли резюме назви файлів перед відправкою рекрутерам. Також він поділився смішними і дивними назвами документів, які фахівець з пошуку кадрів отримував.
Новини
«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів3 дні назад
Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них
Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему: граничні випадки в тестуванні.
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян розчарований в українському ринку криптовалют і не вірить у перспективу його відновлення, повідомила Liga.net.
В Україні розробляють застосунок «Ветеран+». Він міститиме державні послуги для ветеранів
«Ветеран+» — це наступний крок після запуску застосунків «Резерв+» та «Армія+», які зменшили паперову бюрократію. Про це, згідно інформації dev.ua, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі.
В Україні запустять систему «е-Консул». Вона має зробити доступнішими послуги МЗС
Кабмін України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.
Історія про те, як я ледь не завалив свій перший проєкт
Юрій Пузіченко BLOG
IT Delivery Manager
Клієнт з Австралії. Мета — збудувати з нуля веб-апку, в якій юристи могли б відстежувати статус оформлення документів для купівлі-продажу нерухомості.
Найбільш обговорювані статті
КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури
Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрив навчальну «Лабораторію кібербезпеки автоматизованих систем керування». Передбачається, що в її стінах підготують до 200 спеціалістів з кібербезпеки критично важливої інфраструктури, інформує сайт вишу.
Ідеальний рецепт мотиваційного листа
Катерина Солодухіна BLOG
Recruiter| Talent Acquisition Specialist
Ідеальний рецепт мотиваційного листа від мене.
«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів
Проходження поліграфа перед найманням на роботу стає все більш популярним. Про це у своєму LinkedIn написала Recruiter компанії Zeeks Єлизавета Смертіна.
Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі
Токійська дослідницька компанія Sakana AI представила нову модель штучного інтелекту The AI Scientist, яка здатна проводити наукові дослідження автономно. Новий скіл нейромережі виявили несподівано під час тестування, повідомляє Ars Technica.
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема
В українському сегменті Telegram з’явилась нова фішингова схема, потрапивши на яку користувач може втратити доступ до свого акаунту. Про це в LinkedIn повідомив Frontend Developer Сергій С., додаючи деталі, до яких вдаються шахраї.
Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок
Software Developer у FullCity Consulting
Коли я почала досліджувати реальні підробітки для інженерів-програмістів, я вже не могла зупинитися. Якщо ви можете отримувати гроші за те, що допомагаєте ШІ ставати розумнішими, то що ще може бути?
Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців
У своєму LinkedIn власник та CEO Repalm Олександр Павлуцький вирішив запитати у читачів: якби вони мали таку можливість, щоб вони запитали на поліграфі у роботодавців. Відповіді виявились досить різними.
Нові функции додатку «Резерв+»: заява на відстрочку та цифровий рекрутинг
Міністерство оборони України анонсувало суттєве оновлення функціоналу свого мобільного додатку «Резерв+». Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Мініоборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.
OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників
Компанія OpenAI запускає тонке налаштування модели штучного інтелекту GPT-4o. Як запевняють у корпоративному блозі, це одна з найбільш затребуваних функцій серед розробників.
Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?
Член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яка об’єднує малих та середніх провайдерів, Олександр Арутюнян пригрозив у своєму Facebook масованими відключеннями інтернету. На його переконання, це може статися, якщо чиновники не дослухаються до представників малого та середнього бізнесу в галузі телеком.
Google більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмах
Google закриває програму виплати винагород за виявлення вразливостей в Android-додатках. Як повідомляє Android Authority, програма Google Play Security Reward Program (GPSRP), яка успішно діяла майже 7 років, дозволяла стороннім розробникам отримувати грошові винагороди за виявлення багів у популярних додатках, розміщених в магазині Google Play.
SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування
SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування серед роботодавців. Про це свідчать результати дослідження вакансій на Glassdoor, інформує Developer-Tech.
Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»
Кабінет Міністрів України прийняв постанову про програму «Національний кешбек». Тепер користувачі додатку «Дія» зможуть отримувати компенсацію у розмірі 10% від вартості куплених ними українських товарів, інформує сайт Міністерства економіки України.
8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії
Відразу 8 українських стартапів презентуватимуть свої розробки у Фінляндії на конференції Nordeep Summit 2024. Це єдиний в Європі захід на тему deeptech — рішень, заснованих на інженерних інноваціях або наукових розробках, інформує Telegram-канал Мінцифри.
Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку
Бізнеси запрошують подавати заявки на участь у премії «Партнерство заради сталого розвитку» до 5 вересня. Організатор – Глобальний договір ООН в Україні.
У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год
Американська компанія Form Energy побудує найбільшу в світі батарею з потужністю 8500 МВт/год. Це означає, що після завершення будівництва батарея зможе подавати в мережу 85 МВт раніше накопиченої енергії протягом 100 годин, повідомляє Interesting Engineering.
Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer
Експерти з кібербезпеки Elastic Security Labs виявили нове шкідливе програмне забезпечення під назвою Banshee Stealer. Воно націлене на пристрої під управлінням macOS, здатне збирати інформацію та паролі з iCloud Keychain.
Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути
Валентина Паскаль BLOG
Чому можна злетіти з єдиного податку? Причин є багато. Ось одна з них, про яку деякі ФОПи успішно забувають.
⠀
Це наявність податкового боргу станом на 1 число місяця протягом двох послідовних кварталів у сумі більше ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн).
⠀
Наприклад, ваш ФОП (на 3 групі) не заплатив за перший квартал 2024 року єдиний податок у сумі, що перевищує 3060 грн своєчасно і у нього виник після 20.05.2024 податковий борг.
Відмова через знак зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавців
HR-менеджер Анастасія Андрющенко поділилась в своєму LinkedIn досвідом співбесіди, під час якої кандидат вказав знак зодіаку в якості скіла (професійної навички). За словами авторки посту, вона вже змирилась з тим, що деякі роботодавці в переліку вимог до кандидатів вказують бажаний знак зодіаку. Але її шокувало, що тепер це використовують також й претенденти на вакансію:
Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження
Українська фриланс-платформа Freelancehunt провела дослідження з метою дізнатись, скільки заробляють фрилансери і в яких умовах вони працюють. Ось основні результати опитування.
Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти
В індустрії центрів обробки даних США працює близько 500 тисяч людей. Понад 8% усіх оголошень про вакансії шукають техніків з обробки даних, повідомляє The Wall Street Journal.
75% айтівців, що звільнилися зі служби в армії, повернулися у свої компанії
Згідно результатів опитування DOU, 14% українських IT-фахівців, які почали служити в ЗСУ після повномасштабного вторгнення, вже звільнилися з армії. 75% з них повернулися до роботи у своїх компаніях.
«Не забудь зробити знімок компоненти!». Стисло про Snapshot-тестування на Jest
«І не забудьте зробити знімок (Snapshot) компоненти!»
Найбільший в світі кластер обробки даних збільшив споживання води до 7 мільярдів літрів
«Алея центрів обробки даних», яка знаходиться в північній частині американського штату Вірджинія, з 2019 року збільшила споживання води на дві третини, до майже астрономічної позначки 1,85 мільярда галонів (7 мільярдів літрів). Про це повідомляє Financial Times.
Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30
В'ячеслав Гудзенко BLOG
Swift / IOS Developer
Отже, я вже рік працюю у компанії на посаді iOS Developer і є бажання поділитися власними думками на тему як воно, що воно і для чого це все. Можливо, допоможе комусь прийняти рішення йти (чи навпаки — не йти) у ІТ після 30 рочків.
monobank відбив потужну DDoS-атаку: 7,5 млрд запитів за три дні
Українська fintech-компанія monobank повідомила про успішне відбиття масштабної DDoS-атаки, яка тривала три дні поспіль. За даними співзасновника monobank Олега Гороховського, за цей час на їхні сервери було здійснено понад 7,5 млрд запитів.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: