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Юрій Пузіченко
Юрій Пузіченко
IT Delivery Manager
Топ постів місяця:
Історія про те, як я ледь не завалив свій перший проєкт
- 24 години назад Editorial

Highload вітає всіх з Днем Незалежності України!

Команда Creators Media Group

33 роки наша країна виборює свою незалежність – і в цьому року боротьба сягнула піку. Ми впевнені, що наша країна вистоїть у боротьбі з ворогом – і готові всіма силами цьому сприяти.

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Новини - 2 дні назад Editorial

Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій

Андрій Губін

Журналіст

Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.

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Новини - 2 дні назад Editorial

Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки

Андрій Губін

Журналіст

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.

Новини - 2 дні назад Editorial

sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

Андрій Губін

Журналіст

Senior Talent Acquisition Specialist Сергій Нікітюк зауважив у своєму профілі LinkedIn, що було б добре, якби кандидати перевіряли резюме назви файлів перед відправкою рекрутерам. Також він поділився смішними і дивними назвами документів, які фахівець з пошуку кадрів отримував.

Новини

В Україні запустять систему «е-Консул». Вона має зробити доступнішими послуги МЗС

 3 дні назад

КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури

 3 дні назад

«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів

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Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

 4 дні назад
Теорія - 2 дні назад

Граничні випадки в тестуванні та навіщо розробнику знати про них

Сергій Єрьомін BLOG

Roqo practicum

Сьогодні ми обговоримо дуже важливу тему: граничні випадки в тестуванні.

Новини - 2 дні назад Editorial

Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna

Андрій Губін

Журналіст

Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян розчарований в українському ринку криптовалют і не вірить у перспективу його відновлення, повідомила Liga.net.

Новини - 2 дні назад Editorial

В Україні розробляють застосунок «Ветеран+». Він міститиме державні послуги для ветеранів

Андрій Губін

Журналіст

«Ветеран+» — це наступний крок після запуску застосунків «Резерв+» та «Армія+», які зменшили паперову бюрократію. Про це, згідно інформації dev.ua, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі.

Технічні тексти Больше текстов >
Досвід - 3 дні назад
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Новини - 3 дні назад Editorial

В Україні запустять систему «е-Консул». Вона має зробити доступнішими послуги МЗС

Андрій Губін

Журналіст

Кабмін України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул», яка забезпечить доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном. Про це повідомили на офіційному сайті МЗС.

Гроші - 3 дні назад

Історія про те, як я ледь не завалив свій перший проєкт

Юрій Пузіченко BLOG

IT Delivery Manager

Клієнт з Австралії. Мета — збудувати з нуля веб-апку, в якій юристи могли б відстежувати статус оформлення документів для купівлі-продажу нерухомості.

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Новини - 3 дні назад Editorial

КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури

Дмитро Сімагін

Журналіст

КПІ готуватиме фахівців з кібербезпеки критичної інфраструктури

Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрив навчальну «Лабораторію кібербезпеки автоматизованих систем керування». Передбачається, що в її стінах підготують до 200 спеціалістів з кібербезпеки критично важливої інфраструктури, інформує сайт вишу.

Досвід - 3 дні назад

Ідеальний рецепт мотиваційного листа

Катерина Солодухіна BLOG

Recruiter| Talent Acquisition Specialist

Ідеальний рецепт мотиваційного листа від мене.

Новини - 3 дні назад Editorial

«В нормальній практиці це — червоний прапорець». Рекрутерка назвала плюси та мінуси використання поліграфа для перевірки кандидатів

Андрій Губін

Журналіст

Проходження поліграфа перед найманням на роботу стає все більш популярним. Про це у своєму LinkedIn написала Recruiter компанії Zeeks Єлизавета Смертіна.

Новини - 3 дні назад Editorial

Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Японська нейромережа змінила свій код, щоб обійти обмеження в роботі

Токійська дослідницька компанія Sakana AI представила нову модель штучного інтелекту The AI ​​Scientist, яка здатна проводити наукові дослідження автономно. Новий скіл нейромережі виявили несподівано під час тестування, повідомляє Ars Technica. 

Новини - 4 дні назад Editorial

Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

Дмитро Сімагін

Журналіст

Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

В українському сегменті Telegram з’явилась нова фішингова схема, потрапивши на яку користувач може втратити доступ до свого акаунту. Про це в LinkedIn повідомив Frontend Developer Сергій С., додаючи деталі, до яких вдаються шахраї. 

Гроші - 4 дні назад Editorial

Полювання на баги. Як отримати гроші за пошук чужих помилок

Валерія Мурадян

Software Developer у FullCity Consulting

Коли я почала досліджувати реальні підробітки для інженерів-програмістів, я вже не могла зупинитися. Якщо ви можете отримувати гроші за те, що допомагаєте ШІ ставати розумнішими, то що ще може бути?

Досвід - 4 дні назад Editorial

Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців

Дмитро Сімагін

Журналіст

Айтівці пофантазували, що б вони запитали на поліграфі у роботодавців

У своєму LinkedIn власник та CEO Repalm Олександр Павлуцький вирішив запитати у читачів: якби вони мали таку можливість, щоб вони запитали на поліграфі у роботодавців. Відповіді виявились досить різними.

Новини - 4 дні назад Editorial

Нові функции додатку «Резерв+»: заява на відстрочку та цифровий рекрутинг

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нові функции додатку «Резерв+»: заява на відстрочку та цифровий рекрутинг

Міністерство оборони України анонсувало суттєве оновлення функціоналу свого мобільного додатку «Резерв+». Про це повідомив керівник управління інформаційних технологій Мініоборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ.

Новини - 4 дні назад Editorial

OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI запускає тонке налаштування GPT-4o для розробників

Компанія OpenAI запускає тонке налаштування модели штучного інтелекту GPT-4o. Як запевняють у корпоративному блозі, це одна з найбільш затребуваних функцій серед розробників. 

Новини - 4 дні назад Editorial

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?

Дмитро Сімагін

Журналіст

Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина?

Член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яка об’єднує малих та середніх провайдерів, Олександр Арутюнян пригрозив у своєму Facebook масованими відключеннями інтернету. На його переконання, це може статися, якщо чиновники не дослухаються до представників малого та середнього бізнесу в галузі телеком. 

Новини - 5 днів назад Editorial

Google більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмах

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмах

Google закриває програму виплати винагород за виявлення вразливостей в Android-додатках. Як повідомляє Android Authority, програма Google Play Security Reward Program (GPSRP), яка успішно діяла майже 7 років, дозволяла стороннім розробникам отримувати грошові винагороди за виявлення багів у популярних додатках, розміщених в магазині Google Play.

Новини - 5 днів назад Editorial

SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування

Дмитро Сімагін

Журналіст

SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування

SQL, Python і Java залишаються найбільш затребуваними мовами програмування серед роботодавців. Про це свідчать результати дослідження вакансій на Glassdoor, інформує Developer-Tech.

Новини - 5 днів назад Editorial

Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Уряд відкрив кешбек для українців: як його отримати через «Дію»

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про програму «Національний кешбек». Тепер користувачі додатку «Дія» зможуть отримувати компенсацію у розмірі 10% від вартості куплених ними українських товарів, інформує сайт Міністерства економіки України.

Новини - 5 днів назад Editorial

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

Дмитро Сімагін

Журналіст

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

Відразу 8 українських стартапів презентуватимуть свої розробки у Фінляндії на конференції Nordeep Summit 2024. Це єдиний в Європі захід на тему deeptech — рішень, заснованих на інженерних інноваціях або наукових розробках, інформує Telegram-канал Мінцифри.

Спецпроєкти - 5 днів назад

Глобальний договір ООН та MC.today запрошують бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку

Команда Creators Media Group

Бізнеси запрошують подавати заявки на участь у премії «Партнерство заради сталого розвитку» до 5 вересня. Організатор – Глобальний договір ООН в Україні.

Новини - 5 днів назад Editorial

У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год

Дмитро Сімагін

Журналіст

У США побудують найбільшу в світі батарею місткістю 8500 МВт/год

Американська компанія Form Energy побудує найбільшу в світі батарею з потужністю 8500 МВт/год. Це означає, що після завершення будівництва батарея зможе подавати в мережу 85 МВт раніше накопиченої енергії протягом 100 годин, повідомляє Interesting Engineering.

Новини - 5 днів назад Editorial

Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer

Дмитро Сімагін

Журналіст

Пристрої під управлінням macOS атакує нова шкідлива програма Banshee Stealer

Експерти з кібербезпеки Elastic Security Labs виявили нове шкідливе програмне забезпечення під назвою Banshee Stealer. Воно націлене на пристрої під управлінням macOS, здатне збирати інформацію та паролі з iCloud Keychain.

Гроші - 5 днів назад

Чому можна злетіти з єдиного податку. Причина, про яку можна забути

Валентина Паскаль BLOG

Чому можна злетіти з єдиного податку? Причин є багато. Ось одна з них, про яку деякі ФОПи успішно забувають.

Це наявність податкового боргу станом на 1 число місяця протягом двох послідовних кварталів у сумі більше ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн).

Наприклад, ваш ФОП (на 3 групі) не заплатив за перший квартал 2024 року єдиний податок у сумі, що перевищує 3060 грн своєчасно і у нього виник після 20.05.2024 податковий борг.

Досвід - 6 днів назад Editorial

Відмова через знак зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавців

Дмитро Сімагін

Журналіст

Відмова через знак Зодіаку: як українські айтівці реагують на примхи роботодавців

HR-менеджер Анастасія Андрющенко поділилась в своєму LinkedIn досвідом співбесіди, під час якої кандидат вказав знак зодіаку в якості скіла (професійної навички). За словами авторки посту, вона вже змирилась з тим, що деякі роботодавці в переліку вимог до кандидатів вказують бажаний знак зодіаку. Але її шокувало, що тепер це використовують також й претенденти на вакансію:

Новини - 6 днів назад Editorial

Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Скільки заробляють в Україні фрилансери — результати дослідження

Українська фриланс-платформа Freelancehunt провела дослідження з метою дізнатись, скільки заробляють фрилансери і в яких умовах вони працюють. Ось основні результати опитування.

Новини - 6 днів назад Editorial

Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Працівники дата-центрів отримують більше $100 тисяч на рік, не маючи освіти

В індустрії центрів обробки даних США працює близько 500 тисяч людей. Понад 8% усіх оголошень про вакансії шукають техніків з обробки даних, повідомляє The Wall Street Journal. 

Новини - 6 днів назад Editorial

75% айтівців, що звільнилися зі служби в армії, повернулися у свої компанії

Дмитро Сімагін

Журналіст

75% звільнених з армії айтівців повернулися у свої компанії

Згідно результатів опитування DOU, 14% українських IT-фахівців, які почали служити в ЗСУ після повномасштабного вторгнення, вже звільнилися з армії. 75% з них повернулися до роботи у своїх компаніях. 

Front-end - 6 днів назад

«Не забудь зробити знімок компоненти!». Стисло про Snapshot-тестування на Jest

Сергій Єрьомін BLOG

Roqo practicum

«І не забудьте зробити знімок (Snapshot) компоненти!»

Новини - 6 днів назад Editorial

Найбільший в світі кластер обробки даних збільшив споживання води до 7 мільярдів літрів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Найбільший в світі кластер обробки даних збільшив споживання води до 7 мільярдів літрів

«Алея центрів обробки даних», яка знаходиться в північній частині американського штату Вірджинія, з 2019 року збільшила споживання води на дві третини, до майже астрономічної позначки 1,85 мільярда галонів (7 мільярдів літрів). Про це повідомляє Financial Times.

Досвід - 6 днів назад

Діди в ІТ або плюси та мінуси, коли тобі за 30

В'ячеслав Гудзенко BLOG

Swift / IOS Developer

Отже, я вже рік працюю у компанії на посаді iOS Developer і є бажання поділитися власними думками на тему як воно, що воно і для чого це все. Можливо, допоможе комусь прийняти рішення йти (чи навпаки — не йти) у ІТ після 30 рочків.

Новини - 6 днів назад Editorial

monobank відбив потужну DDoS-атаку: 7,5 млрд запитів за три дні

Дмитро Сімагін

Журналіст

monobank відбив потужну DDoS-атаку: 7,5 млрд запитів за три дні

Українська fintech-компанія monobank повідомила про успішне відбиття масштабної DDoS-атаки, яка тривала три дні поспіль. За даними співзасновника monobank Олега Гороховського, за цей час на їхні сервери було здійснено понад 7,5 млрд запитів.

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