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Новини Editorial Провайдери пригрозили відключенням інтернету: в чому причина? Дмитро Сімагін Журналіст Член правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яка об’єднує малих та середніх провайдерів, Олександр Арутюнян пригрозив у своєму Facebook масованими відключеннями інтернету. На його переконання, це може статися, якщо чиновники не дослухаються до представників малого та середнього бізнесу в галузі телеком.

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Новини Editorial Google більше не платитиме за виявлення вразливостей в Android-програмах Дмитро Сімагін Журналіст Google закриває програму виплати винагород за виявлення вразливостей в Android-додатках. Як повідомляє Android Authority, програма Google Play Security Reward Program (GPSRP), яка успішно діяла майже 7 років, дозволяла стороннім розробникам отримувати грошові винагороди за виявлення багів у популярних додатках, розміщених в магазині Google Play.