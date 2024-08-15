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Новини — Highload.today

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Новини - 1 годину назад

Яких розробників в Україні наймають частіше: підсумки серпня

Дмитро Сімагін

Журналіст

Яких розробників в Україні наймають частіше: підсумки серпня

Сервіс анонімного пошуку IT-роботи Djinni оприлюднив свіжу статистику наймів в Україні. За підсумками серпня через цю платформу знайшли роботу 820 фахівців. Це менше, ніж за аналогічний місяць 2023 року, але майже так само, як в липні цього року.

Новини - 3 години назад

Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків: що буде далі?

Дмитро Сімагін

Журналіст

Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків: що буде далі?

Верховна Рада не проголосувала за оновлений законопроект №11416-д щодо збільшення податків. Для ухвалення документа не вистачило двох голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Новини - 4 години назад

Чи можна встановити Windows XP на iPhone: результати експерименту

Дмитро Сімагін

Журналіст

IT-ентузіаст зумів запустити Windows XP на своєму iPhone

Технічний ентузіаст Michael MJD продемонстрував на своєму YouTube-каналі процес встановлення операційної системи Windows XP на iPhone. Однак, як інформує Windows Central, після цього він зіткнувся з проблемами, головною з яких було зниження продуктивності ОС.

Новини - 6 години назад

У 2024 році в Україні з’явилось більше 14 тисяч нових IT-спеціалістів

Дмитро Сімагін

Журналіст

У 2024 році в Україні з'явилось більше 14 тисяч нових IT-спеціалістів

З січня по серпень 2024 року в України зареєстровано понад 193 тисячі ФОП, з них 14 617 або 7,6% від загального числа становлять IT-фахівці. Про це йдеться в статистичному аналізі, який опубліковано в Opendatabot.

Новини - 7 години назад

На StackOverflow заборонили код, створений штучним інтелектом

Дмитро Сімагін

Журналіст

На StackOverflow заборонили код, створений штучним інтелектом

Популярний серед мільйонів розробників сайт StackOverflow заборонив на своїх сторінках і в розділах форуму публікацію будь-якого контенту, створеного генеративним штучним інтелектом. В правилах сайту окремо зазначено, що під цю заборону підпадає сервіс ChatGPT:

Новини - 10 години назад

У липні український ІТ-експорт зріс на понад 6%

Андрій Губін

Журналіст

Згідно з даними НБУ, у липні обсяг ІТ-експорту з України становив $545 млн. Це на $33 млн (або на 6,45%) більше, ніж у червні, повідомили в DOU.

Новини - 1 день назад

В «Дії» сформували 72 000 військово-облікових документів за місяць

Андрій Губін

Журналіст

За місяць роботи послуги на порталі «Дія» українці 72 000 рази  згенерували ВОД. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ або дані в застосунку «Резерв+», повідомив dev.ua.

Новини - 1 день назад

В Україна стартував «Національний кешбек». Що це за програма і як стати її учасником

Андрій Губін

Журналіст

В Україні 2 вересня 2024 року офіційно стартувала програма «Національний кешбек», яка дозволить громадянам повертати 10% від вартості покупок товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомив Укрінформ.

Новини - 1 день назад

В ядрі Linux вперше з’явиться QR-код

Дмитро Сімагін

Журналіст

В ядрі Linux вперше з'явиться QR-код

В ядрі операційної системи Linux Kernel 6.12 з’явиться функція відображення QR-коду під час критичних збоїв ядра (kernel panic). Це дасть змогу надавати користувачам максимально докладну інформацію про причини появи «екрана смерті» та можливі способи усунення проблеми, інформує Tom’s Hardware.

Новини - 1 день назад

В Україні розробили «військовий» аналог App Store та Play Маркет

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Україні розробили «військовий» аналог App Store та Play Маркет

Міністерство оборони України оголосило про створення Mobile Device Management — програмного рішення для захисту даних військовослужбовців на особистих мобільних телефонах. Як повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, це «військовий» аналог магазинів додатків App Store та Play Маркет.

Новини - 4 дні назад

Закінчення робочого дня по бажанню PMа та вимога розлучитися. Front-End Developer розповів про найдивнішу співбесіду в житті

Андрій Губін

Журналіст

Front-End Developer Микола Мовчан поділився в LinkedIn умовами роботи, які йому пропонували на «найредфлеговішій» співбесіді в його житті.

Новини - 4 дні назад

Яка мова програмування підвищує шанси знайти роботу: аналіз за перше півріччя 2024 року

Андрій Губін

Журналіст

Найбільші шанси отримати офер від роботодавця мають фахівці React Native, далі за ними слідують DevOps, а найнижча вірогідність швидко знайти роботу — у JavaScript-розробників. Про це повідомив український сервіс анонімного пошуку роботи Djinni.

Новини - 4 дні назад

Google збільшує винагороду за знайдений баг у Chrome до $250 000

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google збільшує винагороду за знайдений баг у Chrome до $250 000

Компанія Google більш ніж вдвічі збільшила максимальну винагороду за знайдений недолік безпеки в браузері Chrome. Тепер вона становить $250 000, повідомляє Bleeping Computer.

Новини - 4 дні назад

Експерти уряду США перевірятимуть всі оновлення нейромереж перед їхнім розгортанням

Дмитро Сімагін

Журналіст

Експерти уряду США перевірятимуть всі оновлення нейромереж перед їхнім розгортанням

Компанії OpenAI і Anthropic погодилися дозволити Інституту безпеки штучного інтелекту США перевіряти оновлення своїх нейромереж перед оприлюдненням їх для громадськості. Як інформує ArsTechnica, це викликано зростанням занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту.

Новини - 5 днів назад

Економічне бронювання запрацює в жовтні-листопаді. Воно принесе бюджету 40 млрд грн на рік

Андрій Губін

Журналіст

Економічне бронювання в Україні може запрацювати в жовтні-листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період. Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики, повідомила «Економічна правда».

Новини - 5 днів назад

В Україні готуються регулювати Telegram: подробиці з Верховної Ради

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Україні готуються регулювати Telegram: подробиці з Верховної Ради

Протягом місяця в українському парламенті зареєструють законопроект про регулювання Telegram. Відповідне рішення депутати ухвалили 29 серпня на засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Про це в своєму Facebook повідомив голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.

Новини - 5 днів назад

У бета-версії iOS 18.1 знайшли AI-функцію видалення об’єктів із зображень

Дмитро Сімагін

Журналіст

У бета-версії iOS 18.1 знайшли AI-функцію видалення об'єктів із зображень

Свіжий реліз  iOS 18.1 beta 3 для розробників отримав нову функцію на базі штучного інтелекту під назвою Clean Up. Як інформує TechCrunch, вона здатна безслідно видаляти з зображень небажані об’єкти.

Новини - 5 днів назад

Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників

Суддя федерального суду США в Сан-Франциско Джон Тайгер відхилив більшість позовних вимог у справі про плагіат програмного коду з боку систем штучного інтелекту компаній OpenAI та GitHub (належить Microsoft). Про це інформує Developer-Tech.

Новини - 5 днів назад

Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться

Дмитро Сімагін

Журналіст

Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться

Міністерство оборони України збирається перетворити мобільний додаток «Резерв+» на онлайн-ТЦК. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Новини - 5 днів назад

Через війну українські ІТ-компанії втрачають до 2 млрд грн щомісяця

Дмитро Сімагін

Журналіст

Через війну українські ІТ-компанії втрачають до 2 млрд грн щомісяця

Українські ІТ-компанії втрачають через війну чималу частину свого доходу. Йдеться про 2 млрд грн щомісяця. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського ІТ кластера.

Новини - 6 днів назад

Шукати роботу в ІТ зараз складно на 8 з 10 — опитування Djinni

Андрій Губін

Журналіст

Сервіс Djinni поділився результатами опитування щодо складності пошуку роботи кандидатами. Про це йдеться у пості в Telegram-каналі проєкту.

Новини - 6 днів назад

Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»

Збірка Windows 11 (версія 24H2) може отримати функцію «гарячого оновлення». Це дозволить встановлювати на комп’ютер системні оновлення без потреби в перезавантаженні, пише TechRadar. 

Новини - 6 днів назад

В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад

Можливості Google Meet доповнено новою функцією на базі штучного інтелекту, яка автоматизує процес ведення нотаток під час онлайн-зустрічі. Як повідомляє The Verge, функція Take Notes for Me (Запиши нотатки для мене) вже доступна для користувачів Google Workspace.

Новини - 1 тиждень назад

З 1 жовтня НБУ обмежить суму переказів фізичних осіб «з карти на карту»

Дмитро Сімагін

Журналіст

З 1 жовтня НБУ обмежить суму переказів фізичних осіб «з карти на карту»

Національний банк України запроваджує тимчасовий ліміт на суму переказів фізичних осіб «з карти на карту». Обмеження діятимуть з 1 жовтня 2024 року протягом 6 місяців, повідомляє сайт НБУ.

Новини - 1 тиждень назад

Мінцифри інтегрує в «Дію» видачу грантів на навчання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Мінцифри інтегрує в «Дію» видачу грантів на навчання

У своєму виступі на традиційній серпневій конференції педагогів України очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани трансформації освіти в новому навчальному році. За словами урядовця, його відомство обіцяє інтегрувати в застосунок «Дія» видачу освітніх грантів для абітурієнтів, інформує Telegram-канал Мінцифри.

Новини - 1 тиждень назад

Linux досягла історичного максимуму на ринку операційних систем

Дмитро Сімагін

Журналіст

Linux досягла історичного максимуму на ринку операційних систем

Частка Linux на ринку операційних систем для ПК досягла історичного максимуму 4,44%. За даними Tom’s Hardware, минулого року частка цієї ОС на ринку становила 3,12%, а у липні 2022-го — 2,76%. Хоча це збільшення може здатися незначним, з точки зору реальних цифр — це величезний стрибок, особливо з урахуванням того, що більшість дистрибутивів Linux поширюються безкоштовно і не мають маркетингової підтримки.

Новини - 1 тиждень назад

Український софт допоміг знищити ворожої техніки на більше ніж $15 мільярдів — Міноборони

Дмитро Сімагін

Журналіст

Український софт допоміг знищити ворожої техніки на більше ніж $15 мільярдів

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ухвалила рішення про впровадження переліку програмних продуктів для ведення бойових дій DELTA в усі підрозділи сектору безпеки і оборони. Про це інформує сайт Міноборони України.

Новини - 1 тиждень назад

IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії

Дмитро Сімагін

Журналіст

IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії

Компанія IBM масово скорочує свій персонал у Китаї. Звільнення співробітників, переважно зайнятих у розробці програмного забезпечення, розпочалися наприкінці липня, повідомляє TrendForce. 

Новини - 1 тиждень назад

Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon

Андрій Губін

Журналіст

СЕО Amazon Енді Джассі заявив, що ШІ-інструмент Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників, повідомила iLenta.

Новини - 1 тиждень назад

В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам

Google змінює спосіб надсилання електронних листів колегам, додаючи цю можливість для своїх офісних програм. Як повідомляє корпоративний блог Google, масове розгортання нової опції починається вже сьогодні, 26 серпня.

Новини - 1 тиждень назад

Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»

Google планує підвищити продуктивність пристроїв на базі операційної системи Android завдяки підтримки сторінок пам’яті розміром 16 Кбайт. Як інформує Google Blog, оновлення вже активно тестується.

Новини - 2 тижні назад

Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій

Андрій Губін

Журналіст

Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.

Новини - 2 тижні назад

Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки

Андрій Губін

Журналіст

Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.

Новини - 2 тижні назад

sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів

Андрій Губін

Журналіст

Senior Talent Acquisition Specialist Сергій Нікітюк зауважив у своєму профілі LinkedIn, що було б добре, якби кандидати перевіряли резюме назви файлів перед відправкою рекрутерам. Також він поділився смішними і дивними назвами документів, які фахівець з пошуку кадрів отримував.

Новини - 2 тижні назад

Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna

Андрій Губін

Журналіст

Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян розчарований в українському ринку криптовалют і не вірить у перспективу його відновлення, повідомила Liga.net.

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