Новини — Highload.today
Яких розробників в Україні наймають частіше: підсумки серпня
Сервіс анонімного пошуку IT-роботи Djinni оприлюднив свіжу статистику наймів в Україні. За підсумками серпня через цю платформу знайшли роботу 820 фахівців. Це менше, ніж за аналогічний місяць 2023 року, але майже так само, як в липні цього року.
Верховна Рада провалила голосування за підвищення податків: що буде далі?
Верховна Рада не проголосувала за оновлений законопроект №11416-д щодо збільшення податків. Для ухвалення документа не вистачило двох голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Чи можна встановити Windows XP на iPhone: результати експерименту
Технічний ентузіаст Michael MJD продемонстрував на своєму YouTube-каналі процес встановлення операційної системи Windows XP на iPhone. Однак, як інформує Windows Central, після цього він зіткнувся з проблемами, головною з яких було зниження продуктивності ОС.
У 2024 році в Україні з’явилось більше 14 тисяч нових IT-спеціалістів
З січня по серпень 2024 року в України зареєстровано понад 193 тисячі ФОП, з них 14 617 або 7,6% від загального числа становлять IT-фахівці. Про це йдеться в статистичному аналізі, який опубліковано в Opendatabot.
На StackOverflow заборонили код, створений штучним інтелектом
Популярний серед мільйонів розробників сайт StackOverflow заборонив на своїх сторінках і в розділах форуму публікацію будь-якого контенту, створеного генеративним штучним інтелектом. В правилах сайту окремо зазначено, що під цю заборону підпадає сервіс ChatGPT:
У липні український ІТ-експорт зріс на понад 6%
Згідно з даними НБУ, у липні обсяг ІТ-експорту з України становив $545 млн. Це на $33 млн (або на 6,45%) більше, ніж у червні, повідомили в DOU.
В «Дії» сформували 72 000 військово-облікових документів за місяць
За місяць роботи послуги на порталі «Дія» українці 72 000 рази згенерували ВОД. Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ або дані в застосунку «Резерв+», повідомив dev.ua.
В Україна стартував «Національний кешбек». Що це за програма і як стати її учасником
В Україні 2 вересня 2024 року офіційно стартувала програма «Національний кешбек», яка дозволить громадянам повертати 10% від вартості покупок товарів вітчизняного виробництва. Про це повідомив Укрінформ.
В ядрі Linux вперше з’явиться QR-код
В ядрі операційної системи Linux Kernel 6.12 з’явиться функція відображення QR-коду під час критичних збоїв ядра (kernel panic). Це дасть змогу надавати користувачам максимально докладну інформацію про причини появи «екрана смерті» та можливі способи усунення проблеми, інформує Tom’s Hardware.
В Україні розробили «військовий» аналог App Store та Play Маркет
Міністерство оборони України оголосило про створення Mobile Device Management — програмного рішення для захисту даних військовослужбовців на особистих мобільних телефонах. Як повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, це «військовий» аналог магазинів додатків App Store та Play Маркет.
Закінчення робочого дня по бажанню PMа та вимога розлучитися. Front-End Developer розповів про найдивнішу співбесіду в житті
Front-End Developer Микола Мовчан поділився в LinkedIn умовами роботи, які йому пропонували на «найредфлеговішій» співбесіді в його житті.
Яка мова програмування підвищує шанси знайти роботу: аналіз за перше півріччя 2024 року
Найбільші шанси отримати офер від роботодавця мають фахівці React Native, далі за ними слідують DevOps, а найнижча вірогідність швидко знайти роботу — у JavaScript-розробників. Про це повідомив український сервіс анонімного пошуку роботи Djinni.
Google збільшує винагороду за знайдений баг у Chrome до $250 000
Компанія Google більш ніж вдвічі збільшила максимальну винагороду за знайдений недолік безпеки в браузері Chrome. Тепер вона становить $250 000, повідомляє Bleeping Computer.
Експерти уряду США перевірятимуть всі оновлення нейромереж перед їхнім розгортанням
Компанії OpenAI і Anthropic погодилися дозволити Інституту безпеки штучного інтелекту США перевіряти оновлення своїх нейромереж перед оприлюдненням їх для громадськості. Як інформує ArsTechnica, це викликано зростанням занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту.
Економічне бронювання запрацює в жовтні-листопаді. Воно принесе бюджету 40 млрд грн на рік
Економічне бронювання в Україні може запрацювати в жовтні-листопаді, але для цього потрібен певний перехідний період. Про це заявив представник Мінекономіки на засіданні Комітету з фінансової політики, повідомила «Економічна правда».
В Україні готуються регулювати Telegram: подробиці з Верховної Ради
Протягом місяця в українському парламенті зареєструють законопроект про регулювання Telegram. Відповідне рішення депутати ухвалили 29 серпня на засідання Комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Про це в своєму Facebook повідомив голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.
У бета-версії iOS 18.1 знайшли AI-функцію видалення об’єктів із зображень
Свіжий реліз iOS 18.1 beta 3 для розробників отримав нову функцію на базі штучного інтелекту під назвою Clean Up. Як інформує TechCrunch, вона здатна безслідно видаляти з зображень небажані об’єкти.
Справа про плагіат коду: суд не підтримав позов розробників
Суддя федерального суду США в Сан-Франциско Джон Тайгер відхилив більшість позовних вимог у справі про плагіат програмного коду з боку систем штучного інтелекту компаній OpenAI та GitHub (належить Microsoft). Про це інформує Developer-Tech.
Мобільний додаток «Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК: що зміниться
Міністерство оборони України збирається перетворити мобільний додаток «Резерв+» на онлайн-ТЦК. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Через війну українські ІТ-компанії втрачають до 2 млрд грн щомісяця
Українські ІТ-компанії втрачають через війну чималу частину свого доходу. Йдеться про 2 млрд грн щомісяця. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського ІТ кластера.
Шукати роботу в ІТ зараз складно на 8 з 10 — опитування Djinni
Сервіс Djinni поділився результатами опитування щодо складності пошуку роботи кандидатами. Про це йдеться у пості в Telegram-каналі проєкту.
Windows 11 отримає довгоочікувану функцію «гарячого оновлення»
Збірка Windows 11 (версія 24H2) може отримати функцію «гарячого оновлення». Це дозволить встановлювати на комп’ютер системні оновлення без потреби в перезавантаженні, пише TechRadar.
В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад
Можливості Google Meet доповнено новою функцією на базі штучного інтелекту, яка автоматизує процес ведення нотаток під час онлайн-зустрічі. Як повідомляє The Verge, функція Take Notes for Me (Запиши нотатки для мене) вже доступна для користувачів Google Workspace.
З 1 жовтня НБУ обмежить суму переказів фізичних осіб «з карти на карту»
Національний банк України запроваджує тимчасовий ліміт на суму переказів фізичних осіб «з карти на карту». Обмеження діятимуть з 1 жовтня 2024 року протягом 6 місяців, повідомляє сайт НБУ.
Мінцифри інтегрує в «Дію» видачу грантів на навчання
У своєму виступі на традиційній серпневій конференції педагогів України очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани трансформації освіти в новому навчальному році. За словами урядовця, його відомство обіцяє інтегрувати в застосунок «Дія» видачу освітніх грантів для абітурієнтів, інформує Telegram-канал Мінцифри.
Linux досягла історичного максимуму на ринку операційних систем
Частка Linux на ринку операційних систем для ПК досягла історичного максимуму 4,44%. За даними Tom’s Hardware, минулого року частка цієї ОС на ринку становила 3,12%, а у липні 2022-го — 2,76%. Хоча це збільшення може здатися незначним, з точки зору реальних цифр — це величезний стрибок, особливо з урахуванням того, що більшість дистрибутивів Linux поширюються безкоштовно і не мають маркетингової підтримки.
Український софт допоміг знищити ворожої техніки на більше ніж $15 мільярдів — Міноборони
Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ухвалила рішення про впровадження переліку програмних продуктів для ведення бойових дій DELTA в усі підрозділи сектору безпеки і оборони. Про це інформує сайт Міноборони України.
IBM скорочує розробників у Китаї, але збільшує їх в Індії
Компанія IBM масово скорочує свій персонал у Китаї. Звільнення співробітників, переважно зайнятих у розробці програмного забезпечення, розпочалися наприкінці липня, повідомляє TrendForce.
Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon
СЕО Amazon Енді Джассі заявив, що ШІ-інструмент Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників, повідомила iLenta.
В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам
Google змінює спосіб надсилання електронних листів колегам, додаючи цю можливість для своїх офісних програм. Як повідомляє корпоративний блог Google, масове розгортання нової опції починається вже сьогодні, 26 серпня.
Google підвищить продуктивність Android на 5-10% у «найближчому майбутньому»
Google планує підвищити продуктивність пристроїв на базі операційної системи Android завдяки підтримки сторінок пам’яті розміром 16 Кбайт. Як інформує Google Blog, оновлення вже активно тестується.
Оновлення Windows замість виправлення помилки спричинило новий збій
Компанія Microsoft випустила оновлення для Windows, яке мало виправити проблему із завантажувачем GRUB, але, на жаль, спричинило нові збої у системі, повідомив iTech.ua.
Центр інновацій Міноборони відкрив вакансії для айтівців. Шукають розробників, аналітиків та фахівців з кібербезпеки
Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ шукає кандидатів фахівців на ІТ-позиції. Про це повідомила сторінка Aerorozvidka NGO.
sexylady97.pdf та sergiy.fuckingasome.doc. Talent Acquisition Specialist розповів про CV-файли з дивними назвами від кандидатів
Senior Talent Acquisition Specialist Сергій Нікітюк зауважив у своєму профілі LinkedIn, що було б добре, якби кандидати перевіряли резюме назви файлів перед відправкою рекрутерам. Також він поділився смішними і дивними назвами документів, які фахівець з пошуку кадрів отримував.
Український крипторинок мертвий — засновник біржі Kuna
Засновник біржі Kuna Михайло Чобанян розчарований в українському ринку криптовалют і не вірить у перспективу його відновлення, повідомила Liga.net.
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