Новини — Highload.today

В Google Meet додали AI-функцію автоматичного конспектування нарад

Можливості Google Meet доповнено новою функцією на базі штучного інтелекту, яка автоматизує процес ведення нотаток під час онлайн-зустрічі. Як повідомляє The Verge, функція Take Notes for Me (Запиши нотатки для мене) вже доступна для користувачів Google Workspace.