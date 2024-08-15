Новини — Highload.today

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Новини В ядрі Linux вперше з’явиться QR-код Дмитро Сімагін Журналіст В ядрі операційної системи Linux Kernel 6.12 з’явиться функція відображення QR-коду під час критичних збоїв ядра (kernel panic). Це дасть змогу надавати користувачам максимально докладну інформацію про причини появи «екрана смерті» та можливі способи усунення проблеми, інформує Tom’s Hardware.